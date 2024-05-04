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Регион
4 мая, 03:46

Бойцы группировки "Центр" разгромили почти 400 целей ВСУ за сутки

Минобороны РФ: Группировка войск "Центр" выявила и поразила 380 целей ВСУ

Российские военнослужащие продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В частности, за минувшие сутки смогли отличиться бойцы группировки войск "Центр", которые уничтожили почти 400 целей ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии", — рассказал офицер в беседе с РИА "Новости".

Это не единственные успехи группировки за минувшие сутки. Также российские бойцы при огневой поддержке артиллерии и авиации поразили живую силу и технику ВСУ в районах Очеретина, Уманской, Нетайлова и Соловьёва.

ВСУ потеряли до 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Центр"

Ранее бойцы группировки "Центр" уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) очередной танк Abrams американского производства. Также они отразили десять контратак противника и улучшили тактическое положение. Украинская армия потеряла до 360 военных.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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