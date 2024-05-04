Российские военнослужащие продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В частности, за минувшие сутки смогли отличиться бойцы группировки войск "Центр", которые уничтожили почти 400 целей ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии", — рассказал офицер в беседе с РИА "Новости".

Это не единственные успехи группировки за минувшие сутки. Также российские бойцы при огневой поддержке артиллерии и авиации поразили живую силу и технику ВСУ в районах Очеретина, Уманской, Нетайлова и Соловьёва.