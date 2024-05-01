ВСУ потеряли до 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Центр"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр" в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наши бойцы улучшили своё тактическое положение и нанесли поражение 24-й, 100-й механизированным и 142-й пехотной бригадам в районах Ленинского, Керамики и Очеретина, а у Новгородского, Соловьёва, Семёновки, Нетайлова, Новокалинова, Шумов и Бердычей — отразили девять контратак штурмовиков 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад противника.

"ВСУ потеряли <...> танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-миллиметровую лёгкую гаубицу М102 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", — рассказали в ведомстве.