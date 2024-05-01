Российские военные ударили авиабомбой по местам расположения ВСУ в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили авиабомбой по местам дислокации ВСУ в Харькове
По местам расположения украинских войск на северной окраине Харькова нанесён удар авиационной бомбой. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Прилетела ФАБ… это, скорее всего, Большая Даниловка", — приводит слова подпольщика РИА "Новости".
Согласно информации подполья, в этом районе Харькова вдоль объездной дороги дислоцированы украинские военные.
Ранее в подполье сообщили, что Армия России ликвидировала 14 иностранных легионеров ВСУ в Николаеве. Кроме того, восемь наёмников получили ранения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ