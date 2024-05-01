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1 мая, 08:34

Российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом, заявили в подполье

Подполье: ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области

ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вооружённые силы России уничтожили ангар с техникой ВСУ в селе Дмитровка Николаевской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

"Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что "там ничего не было", но мы не сильно в это верим, то, чего "не было", вывозили грузовиками", — отметил он.

По словам Лебедева, днём ранее в соседнем Очакове под удар попали турбазы, которые украинская армия использовала в качестве мест расположения живой силы.

В подполье рассказали об уничтожении англоязычных наёмников в Николаеве
В подполье рассказали об уничтожении англоязычных наёмников в Николаеве

Ранее Life.ru рассказывал о других сообщениях Сергея Лебедева. Он докладывал, что ВС РФ ликвидировали 14 иностранных легионеров ВСУ в Николаеве.

Мирон Сидоров
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