Российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом, заявили в подполье
Подполье: ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области
ВС РФ нанесли удар по ангару с техникой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Вооружённые силы России уничтожили ангар с техникой ВСУ в селе Дмитровка Николаевской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на координатора местного подполья Сергея Лебедева.
"Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что "там ничего не было", но мы не сильно в это верим, то, чего "не было", вывозили грузовиками", — отметил он.
По словам Лебедева, днём ранее в соседнем Очакове под удар попали турбазы, которые украинская армия использовала в качестве мест расположения живой силы.
Ранее Life.ru рассказывал о других сообщениях Сергея Лебедева. Он докладывал, что ВС РФ ликвидировали 14 иностранных легионеров ВСУ в Николаеве.