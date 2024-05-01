ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", сообщили в Минобороны РФ. Удары в зоне проведения спецоперации наносят оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нашей армии.
"Поражён штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — сообщили в ведомстве.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев раскрыл подробности последнего удара ВС РФ по объектам на Украине. В частности, был уничтожен ангар с техникой ВСУ в Николаевской области.
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