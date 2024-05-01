ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", сообщили в Минобороны РФ. Удары в зоне проведения спецоперации наносят оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нашей армии.

"Поражён штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — сообщили в ведомстве.