Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 10:24

ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", сообщили в Минобороны РФ. Удары в зоне проведения спецоперации наносят оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нашей армии.

"Поражён штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — сообщили в ведомстве.

Российские военные ударили авиабомбой по местам расположения ВСУ в Харькове
Российские военные ударили авиабомбой по местам расположения ВСУ в Харькове

Ранее подпольщик Сергей Лебедев раскрыл подробности последнего удара ВС РФ по объектам на Украине. В частности, был уничтожен ангар с техникой ВСУ в Николаевской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров