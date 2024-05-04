Силы ПВО РФ сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили четыре ракеты ATACMS над Крымом
Киев вновь попытался атаковать территорию Крымского полуострова американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По информации Министерства обороны РФ, четыре ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ.
"Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", — сообщили в оборонном ведомстве.
Напомним, что ВСУ уже атаковали Крым ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля. Снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Власти полуострова предупредили гостей и жителей о мини-бомбах, которые выбрасывают эти ракеты на землю. Неразорвавшийся суббоеприпас по виду напоминает небольшой камень примечательной круглой формы, к которому ни в коем случае нельзя прикасаться.
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