Силы ПВО РФ сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом

Напомним, что ВСУ уже атаковали Крым ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля. Снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Власти полуострова предупредили гостей и жителей о мини-бомбах, которые выбрасывают эти ракеты на землю. Неразорвавшийся суббоеприпас по виду напоминает небольшой камень примечательной круглой формы, к которому ни в коем случае нельзя прикасаться.