Россия пригрозила Западу сокрушительным ударом возмездия в случае атак по Крыму

Россия предупреждает США, Британию и ЕС, что агрессия против Крыма обречена на провал, за ней последует сокрушительный удар возмездия Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 3 мая.

"Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — подчеркнула Захарова.

По её словам, Украина готовится к новой атаке на мост, причём Киев не скрывает этого и намерен заручиться поддержкой западных стран. Всё это происходит накануне 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.