Россия пригрозила Западу сокрушительным ударом возмездия в случае атак по Крыму
МИД РФ: США, Британия и ЕС получат удар возмездия из-за агрессии в Крыму
Россия предупреждает США, Британию и ЕС, что агрессия против Крыма обречена на провал, за ней последует сокрушительный удар возмездия Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 3 мая.
"Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — подчеркнула Захарова.
По её словам, Украина готовится к новой атаке на мост, причём Киев не скрывает этого и намерен заручиться поддержкой западных стран. Всё это происходит накануне 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
"Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведётся теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке Коллективного Запада", — указала дипломат.
Как сообщал Life.ru, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Впрочем, украинская сторона сама открыто говорила об этом. Второй теракт произошёл 17 июля 2023 года, когда два надводных беспилотника повредили дорожное полотно, под удар попала семья из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь пострадала.
В начале мая 2024-го украинский дипломат Сергей Кислица опубликовал в соцсетях коллаж с изображением различных типов мостов, где намекнул об ударе по Крымскому мосту. В Кремле ответили, что Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, а Москва учитывает это в своей работе.
ТАСС / Сергей Мальгавко