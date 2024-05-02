Украинский дипломат вслед за литовским послом намекнул на удар по Крымскому мосту

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в социальной сети X намекнул на скорый удар по Крымскому мосту.

Так, украинский дипломат опубликовал пост с картинками шести "основных видов" мостов на текущий год. В их числе были указаны арочные мосты, консольные мосты, вантовые мосты, подвесные мосты, связанные арочные мосты. Упомянул постпред и Керченские мосты, которые он проиллюстрировал пустой картинкой.