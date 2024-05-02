Украинский дипломат вслед за литовским послом намекнул на удар по Крымскому мосту
Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Обложка © X / SergiyKyslytsya
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в социальной сети X намекнул на скорый удар по Крымскому мосту.
Скриншот поста постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Фото © X / SergiyKyslytsya
Так, украинский дипломат опубликовал пост с картинками шести "основных видов" мостов на текущий год. В их числе были указаны арочные мосты, консольные мосты, вантовые мосты, подвесные мосты, связанные арочные мосты. Упомянул постпред и Керченские мосты, которые он проиллюстрировал пустой картинкой.
Напомним, что недавно посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на это заявление и подчеркнул, что вскоре политик пожалеет о своих словах. В самом Крыму намёки литовского дипломата назвали "жалким визгом".