Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 12:47

В Крыму назвали "жалким визгом" намёки посла Литвы на удар по Крымскому мосту

Намёки посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса на удары по Крымскому мосту — это "жалкий визг политического карлика". Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя соответствующую публикацию балтийского дипломата в социальных сетях — он выложил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.

"Жалкие визги политических карликов вызваны всё более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой как на Украине, так и на Западе", — объяснил он одиозную выходку Линкявичюса в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что и сама республика, и Крымский мост находятся в списке приоритетных целей киевского режима и его партнёров из НАТО. Для того чтобы это понять, пророчества "литовских оракулов" не требуются, а пособникам нацистов вроде дипломата из Литвы стоит помнить уроки истории, чтобы в будущем не совершить тех же ошибок, что и их предшественники, подытожил Смирнов.

Слуцкий: Литовский посол "слил" планы Запада ударить по Крымскому мосту
Слуцкий: Литовский посол "слил" планы Запада ударить по Крымскому мосту

Напомним, литовский дипломат ранее сделал намёк на подготовку к удару по Крымскому мосту у себя на странице в социальной сети X. Линкявичюс опубликовал коллаж с мостом и ракетой, добавив, что у тех, кто хочет сделать там фотографию на память, пока ещё остаётся время. На это отреагировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он предупредил, что литовскому послу придётся пожалеть о сказанном, и отметил, что тот проболтался о планах Запада по поводу атаки на объект.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Литва
  • крымскиймост
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров