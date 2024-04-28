В Крыму назвали "жалким визгом" намёки посла Литвы на удар по Крымскому мосту

Намёки посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса на удары по Крымскому мосту — это "жалкий визг политического карлика". Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя соответствующую публикацию балтийского дипломата в социальных сетях — он выложил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.

"Жалкие визги политических карликов вызваны всё более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой как на Украине, так и на Западе", — объяснил он одиозную выходку Линкявичюса в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что и сама республика, и Крымский мост находятся в списке приоритетных целей киевского режима и его партнёров из НАТО. Для того чтобы это понять, пророчества "литовских оракулов" не требуются, а пособникам нацистов вроде дипломата из Литвы стоит помнить уроки истории, чтобы в будущем не совершить тех же ошибок, что и их предшественники, подытожил Смирнов.