В Крыму назвали "жалким визгом" намёки посла Литвы на удар по Крымскому мосту
Намёки посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса на удары по Крымскому мосту — это "жалкий визг политического карлика". Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя соответствующую публикацию балтийского дипломата в социальных сетях — он выложил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.
"Жалкие визги политических карликов вызваны всё более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой как на Украине, так и на Западе", — объяснил он одиозную выходку Линкявичюса в беседе с РИА "Новости".
Собеседник агентства добавил, что и сама республика, и Крымский мост находятся в списке приоритетных целей киевского режима и его партнёров из НАТО. Для того чтобы это понять, пророчества "литовских оракулов" не требуются, а пособникам нацистов вроде дипломата из Литвы стоит помнить уроки истории, чтобы в будущем не совершить тех же ошибок, что и их предшественники, подытожил Смирнов.
Напомним, литовский дипломат ранее сделал намёк на подготовку к удару по Крымскому мосту у себя на странице в социальной сети X. Линкявичюс опубликовал коллаж с мостом и ракетой, добавив, что у тех, кто хочет сделать там фотографию на память, пока ещё остаётся время. На это отреагировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он предупредил, что литовскому послу придётся пожалеть о сказанном, и отметил, что тот проболтался о планах Запада по поводу атаки на объект.
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