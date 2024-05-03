Для подрыва Крымского моста использовали СВУ мощностью 10 тонн тротила, пишут СМИ
"Ъ": Для взрыва Крымского моста в 2022-м использовали СВУ мощностью 10 т тротила
Первый теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Тогда погибли пять человек. Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER /
Для осуществления теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года было использовано самодельное взрывное устройство (СВУ), мощностью равной 10 тоннам тротила. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы.
"Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте", — сказано в материале.
Как утверждает газета, для основного заряда применялось смесевое взрывчатое вещество на основе твёрдого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы. Также указано, что "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена. Предварительно, речь идёт об С-4 или РЕ-8.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Впрочем, украинская сторона уже сама открыто говорит о причастности к данному теракту.