Для подрыва Крымского моста использовали СВУ мощностью 10 тонн тротила, пишут СМИ

Для осуществления теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года было использовано самодельное взрывное устройство (СВУ), мощностью равной 10 тоннам тротила. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы.

"Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины "с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте", — сказано в материале.