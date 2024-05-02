"Это не новость": В Кремле ответили на намёки Киева на скорый удар по Крымскому мосту

Киевский режим не скрывает собственных намерений заниматься террористической деятельностью против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намёки от представителей Литвы и Украины на скорый удар по Крымскому мосту.

"Это же не новость. Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.