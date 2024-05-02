"Это не новость": В Кремле ответили на намёки Киева на скорый удар по Крымскому мосту
Песков: Украина не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность
Киевский режим не скрывает собственных намерений заниматься террористической деятельностью против России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намёки от представителей Литвы и Украины на скорый удар по Крымскому мосту.
"Это же не новость. Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, на днях посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на это заявление и подчеркнул, что вскоре политик пожалеет о своих словах. К слову, вслед за литовским послом на удар по Крымскому мосту намекнул и постпред Незалежной при ООН Сергей Кислица, который у себя в соцсетях опубликовал провокационный пост.
TACC / Сергей Мальгавко