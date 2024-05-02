Политолог раскрыл, кому на самом деле адресованы угрозы уничтожить Крымский мост Политолог Гамбашидзе: Угрозы Крымскому мосту — это "предвыборные" обещания Зеленского 2 мая, 09:54 Крымский мост. Обложка © Wikipedia / Rosavtodor.ru

Украинские политики уже не в первый раз говорят о намерениях разрушить Крымский мост. На внешнем контуре подобные пассажи можно расценить как демонстрацию силы и уверенности, считает политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. Но кому этот сигнал адресован на самом деле?

Адресаты таких бравых заявлений Киева — это точно не обыватели стран "Коллективного Запада". Как объяснил собеседник Life.ru, им, в общем-то, всё равно, что произойдёт с Крымским мостом. Гражданина западных государств больше волнует повышение цен из-за украинского конфликта и помощи Киеву, а также из-за разрушительных последствий антироссийских санкций. Кроме того, внушительная часть западных элит пессимистично смотрит на перспективы Украины в противостоянии с Россией: свидетельство тому — многочисленные публикации в топовых СМИ, смысл которых сводится к двум словам: пора договариваться, заключил Гамбашидзе.

Этот сигнал также не для американского ВПК, который является главным бенефициаром конфликта. По словам политолога, такой махине никакие сигналы не нужны. Ведь их цель в данном случае — не победить, а заработать.

Поэтому Гамбашидзе считает, что слова об "уничтожении" Крымского моста можно расценивать как "предвыборные" обещания Владимира Зеленского, хоть никаких выборов и не предвидится.

"Поддержка населением Владимира Зеленского падает. После 20 мая он потеряет свою легитимность. Так что эти заявления можно расценивать как предвыборные обещания на выборах, которые не состоятся. Это попытка повысить лояльность населения, недовольство которого растёт. Объяснить, почему правительство не способно выполнять социальные обязательства, на что уходят деньги очередного пакета помощи. Именно поэтому выбрана такая большая знаковая цель, как Крымский мост", — подчеркнул политолог.