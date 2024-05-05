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5 мая, 11:45

За прошедшие сутки Украина импортировала электроэнергию из двух соседних стран

За прошедшие сутки Украина импортировала электроэнергию из двух соседних стран. Обложка Shutterstock / FOTODOM

За прошедшие сутки Украина импортировала электроэнергию из двух соседних стран. Обложка Shutterstock / FOTODOM

Накануне вечером, 4 мая, Украина прибегла к импорту электроэнергии из двух стран вследствие дефицита в системе энергоснабжения. Об этом сообщило Министерство энергетики Незалежной.

"Потребности потребителей покрывались своей генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", сообщает телеграм-канал ведомства.

Кроме того, в Минэнерго Украины отметили, что ранее из-за сетевых ограничений на линиях оператора применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленных объектов — в Кривом Роге. Эти же ограничения в данных регионах действуют сегодня. Сообщается, что, по прогнозам, на текущие сутки будет импорт электроэнергии 872 МВт·ч.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на Украине поражено больше энергетических мощностей, чем удалось восстановить. Причём определённые объекты были уничтожены полностью. До этого на неформальной встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе в Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей. Там отметили, что это "гигантский объём". Также были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов.

Евгения Мосс
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