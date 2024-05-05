За прошедшие сутки Украина импортировала электроэнергию из двух соседних стран

Накануне вечером, 4 мая, Украина прибегла к импорту электроэнергии из двух стран вследствие дефицита в системе энергоснабжения. Об этом сообщило Министерство энергетики Незалежной.

"Потребности потребителей покрывались своей генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", — сообщает телеграм-канал ведомства.

Кроме того, в Минэнерго Украины отметили, что ранее из-за сетевых ограничений на линиях оператора применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленных объектов — в Кривом Роге. Эти же ограничения в данных регионах действуют сегодня. Сообщается, что, по прогнозам, на текущие сутки будет импорт электроэнергии 872 МВт·ч.