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5 мая, 06:05

На Украине понадеялись предотвратить блэкауты за счёт ветра и солнца

Глава Минэнерго Украины надеется на пользу ветра и солнца против блэкаутов

В последнее время энергосистема Украины трещит по швам из-за многочисленных ударов ВС РФ по её объектам. Сумма общего урона от российских ударов составляет более $1 млрд. Об этом рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко и выразила надежду на то, что у страны получится избежать блэкаутов летом благодаря возобновляемым источникам энергии.

"Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему", — сказал Галущенко во время традиционного украинского телемарафона.

По словам министра, только за последние две недели энергетике Украины был нанесён ущерб на более чем $1 млрд.

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Минэнерго Украины продолжает фонтанировать неутешительными новостями о состоянии энергетики страны. Ранее украинский министр энергетики заявил, что страна потеряла колоссальный объём генерирующих мощностей, а их показатель упал более чем в два раза по сравнению с уровнем февраля 2022 года. Герман Галущенко также отмечал, что Россия уничтожила больше энергетических объектов, чем Украина успела восстановить во время отопительного сезона.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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