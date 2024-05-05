На Украине понадеялись предотвратить блэкауты за счёт ветра и солнца

В последнее время энергосистема Украины трещит по швам из-за многочисленных ударов ВС РФ по её объектам. Сумма общего урона от российских ударов составляет более $1 млрд. Об этом рассказал министр энергетики Незалежной Герман Галущенко и выразила надежду на то, что у страны получится избежать блэкаутов летом благодаря возобновляемым источникам энергии.

"Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему", — сказал Галущенко во время традиционного украинского телемарафона.