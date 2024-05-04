Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 19:53

В Раде допустили просьбу к Западу отправить на Украину войска

Депутат Рады Гончаренко*: Украина может попросить Европу об отправке военных

Если ВСУ в противостоянии с Российской армией не хватит собственных ресурсов, Киев обратится к европейским странам – союзницам с просьбой направить в республику военных. Об этом заявил в эфире французского телеканала LCI депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, — да, я считаю, что это абсолютно возможно", — сказал он, поблагодарив президента Франции Эмманюэля Макрона за подобную идею помощи Киеву.

Песков назвал очень опасными слова Макрона об отправке войск на Украину
Песков назвал очень опасными слова Макрона об отправке войск на Украину

Как ранее писал Life.ru, французский политик не раз говорил о планах западных стран оправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что в случае вступления в военные действия Пятую республику будут ожидать проблемы, при этом авторитетные немецкие СМИ отметили, что разговор получился грубым. Тем не менее 2 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров