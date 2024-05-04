В Раде допустили просьбу к Западу отправить на Украину войска

Если ВСУ в противостоянии с Российской армией не хватит собственных ресурсов, Киев обратится к европейским странам – союзницам с просьбой направить в республику военных. Об этом заявил в эфире французского телеканала LCI депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, — да, я считаю, что это абсолютно возможно", — сказал он, поблагодарив президента Франции Эмманюэля Макрона за подобную идею помощи Киеву.