В Раде допустили просьбу к Западу отправить на Украину войска
Депутат Рады Гончаренко*: Украина может попросить Европу об отправке военных
Если ВСУ в противостоянии с Российской армией не хватит собственных ресурсов, Киев обратится к европейским странам – союзницам с просьбой направить в республику военных. Об этом заявил в эфире французского телеканала LCI депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, — да, я считаю, что это абсолютно возможно", — сказал он, поблагодарив президента Франции Эмманюэля Макрона за подобную идею помощи Киеву.
Как ранее писал Life.ru, французский политик не раз говорил о планах западных стран оправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что в случае вступления в военные действия Пятую республику будут ожидать проблемы, при этом авторитетные немецкие СМИ отметили, что разговор получился грубым. Тем не менее 2 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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