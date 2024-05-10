"Танк прижал!": Минобороны показало видео битвы за Очеретино

Бойцы мотострелковых подразделений войсковой группы "Центр" ВС РФ рассказали, как происходило освобождение населённого пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике. Министерство обороны России опубликовало кадры боёв за посёлок.

Кадры боёв за Очеретино в ДНР. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие заходили в населённый пункт маленькими группами, по окопам или как можно быстрее к укрытиям. Сверху за процессом наблюдали расчёты беспилотников, координировавшие ход операции с артиллеристами, лётчиками и прочими подразделениями.

Как это зачастую бывает, основной проблемой были вражеские ударные БПЛА. Украинцы использовали их так активно, что штурмовики ВС РФ порой буквально уворачивались от налетавших беспилотников.

"Взяли упорством, по-другому никак. Сначала одна рота зашла на промзону, зачистили промзону, после чего противник ещё сильнее начал контролировать железную дорогу, и нам пришлось воевать на два фронта. Две роты у меня действовали по лесопосадкам и освобождали ещё один путь, чтобы был ещё один маршрут, как можно пройти на промзону, чтобы дальше действовать в направлении населённого сектора", — объяснил Эдельвейс, начштаба мотострелкового батальона, работавшего в посёлке Очеретино.

Другие участники операции по освобождению посёлка рассказали, где проходили самые свирепые бои: ВСУ не хотели сдавать участок с пятиэтажками, ведь эти дома обеспечивали удобную и выгодную позицию. Именно оттуда противник обстреливал наступавших на него российских бойцов.