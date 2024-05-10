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10 мая, 05:58

"Танк прижал!": Минобороны показало видео битвы за Очеретино

Минобороны назвало FPV-дроны ВСУ основной проблемой при освобождении Очеретина

Бойцы мотострелковых подразделений войсковой группы "Центр" ВС РФ рассказали, как происходило освобождение населённого пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике. Министерство обороны России опубликовало кадры боёв за посёлок.

Кадры боёв за Очеретино в ДНР. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие заходили в населённый пункт маленькими группами, по окопам или как можно быстрее к укрытиям. Сверху за процессом наблюдали расчёты беспилотников, координировавшие ход операции с артиллеристами, лётчиками и прочими подразделениями.

Как это зачастую бывает, основной проблемой были вражеские ударные БПЛА. Украинцы использовали их так активно, что штурмовики ВС РФ порой буквально уворачивались от налетавших беспилотников.

"Взяли упорством, по-другому никак. Сначала одна рота зашла на промзону, зачистили промзону, после чего противник ещё сильнее начал контролировать железную дорогу, и нам пришлось воевать на два фронта. Две роты у меня действовали по лесопосадкам и освобождали ещё один путь, чтобы был ещё один маршрут, как можно пройти на промзону, чтобы дальше действовать в направлении населённого сектора", объяснил Эдельвейс, начштаба мотострелкового батальона, работавшего в посёлке Очеретино.

Другие участники операции по освобождению посёлка рассказали, где проходили самые свирепые бои: ВСУ не хотели сдавать участок с пятиэтажками, ведь эти дома обеспечивали удобную и выгодную позицию. Именно оттуда противник обстреливал наступавших на него российских бойцов.

Политолог спрогнозировал будущее Армии РФ после взятия Очеретина
Политолог спрогнозировал будущее Армии РФ после взятия Очеретина

Напомним, что Российская армия освободила Очеретино 5 мая, укрепив свои позиции на всём направлении. Помимо этого было нанесено поражение подразделениям 24-й и 115-й мехбригад Вооружённых сил Украины у посёлков Архангельское и Новгородское в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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