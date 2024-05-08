Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 04:37

Политолог спрогнозировал будущее Армии РФ после взятия Очеретина

Политолог Бортник: ВС РФ сумеют выйти на границу ДНР, взяв Очеретино

После взятия Очеретина в ДНР перед военными РФ открывается обширный перечень возможностей. В том числе можно будет выйти на границу республики, пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в передаче YouTube-канала "PolitБюро".

"Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретина. — Прим. Life.ru) оперативная пустота, крупных населённых пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление (нового. — Прим. Life.ru) главного удара", — рассказал Бортник.

Он обратил внимание на то, что в числе предполагаемых вариантов нового направления ударов РФ можно считать границу, пролегающую между ДНР и Днепропетровской областью. Выход Армии РФ на этот рубеж окажется для Украины тяжёлым военным и политическим поражением, заявил Бортник.

Российские войска освободили Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области
Российские войска освободили Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Напомним, войска РФ целиком взяли под контроль посёлок Очеретино, улучшив своё тактическое положение на данном направлении. Также военные ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи посёлков Архангельское и Новгородское в ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров