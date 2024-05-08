Политолог спрогнозировал будущее Армии РФ после взятия Очеретина

После взятия Очеретина в ДНР перед военными РФ открывается обширный перечень возможностей. В том числе можно будет выйти на границу республики, пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в передаче YouTube-канала "PolitБюро".

"Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретина. — Прим. Life.ru) оперативная пустота, крупных населённых пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление (нового. — Прим. Life.ru) главного удара", — рассказал Бортник.

Он обратил внимание на то, что в числе предполагаемых вариантов нового направления ударов РФ можно считать границу, пролегающую между ДНР и Днепропетровской областью. Выход Армии РФ на этот рубеж окажется для Украины тяжёлым военным и политическим поражением, заявил Бортник.