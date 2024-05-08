Политолог спрогнозировал будущее Армии РФ после взятия Очеретина
Политолог Бортник: ВС РФ сумеют выйти на границу ДНР, взяв Очеретино
После взятия Очеретина в ДНР перед военными РФ открывается обширный перечень возможностей. В том числе можно будет выйти на границу республики, пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в передаче YouTube-канала "PolitБюро".
"Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретина. — Прим. Life.ru) оперативная пустота, крупных населённых пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление (нового. — Прим. Life.ru) главного удара", — рассказал Бортник.
Он обратил внимание на то, что в числе предполагаемых вариантов нового направления ударов РФ можно считать границу, пролегающую между ДНР и Днепропетровской областью. Выход Армии РФ на этот рубеж окажется для Украины тяжёлым военным и политическим поражением, заявил Бортник.
Напомним, войска РФ целиком взяли под контроль посёлок Очеретино, улучшив своё тактическое положение на данном направлении. Также военные ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи посёлков Архангельское и Новгородское в ДНР.
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