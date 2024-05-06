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6 мая, 10:24

Российские войска освободили Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Российские войска освободили два населённых пункта: Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населённый пункт Котляровка Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населённый пункт Соловьёво Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР
Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР

Напомним, что на прошлой неделе Армия России взяла под контроль населённые пункты Очеретино, Бердычи и Семёновку в ДНР.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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