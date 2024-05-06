Российские войска освободили Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Российские войска освободили два населённых пункта: Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населённый пункт Котляровка Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населённый пункт Соловьёво Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.