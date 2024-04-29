Российским военным удалось освободить населённый пункт Семёновка Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации бойцы ВС РФ нанесли поражение сразу нескольким бригадам теробороны и иностранным наёмникам.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Семёновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников "Иностранного легиона" в районах населённых пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за минувшие сутки наши бойцы отразили 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированной, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ вблизи Ленинского, Новгородского, Очеретина, Семёновки, Новобахмутовки, Нетайлова, Новокалинова и Бердычей. В ходе боестолкновений украинская сторона лишилась до 370 солдат, а также потеряла два бронетранспортёра и четыре автомобиля.