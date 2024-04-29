Штурмовики Су-25 ВКС России пресекли предпринятую ВСУ попытку ротации

Штурмовики Су-25 ВКС РФ пресекли попытку ротации подразделений украинской армии в зоне ответственности российской войсковой группировки "Юг". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Су-25 ВКС РФ группировки войск "Юг" отработали по подразделениям ВСУ, сорвав их ротацию. Видео © Telegram / Минобороны России

"Штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". В результате выполнения полётного задания уничтожены специальная техника и живая сила противника", — говорится в публикации ведомства.

Атака российских штурмовиков была совершена с применением авиационных ракет по указанным координатам. После пуска экипажи самолётов осуществили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, после чего благополучно возвратились на аэродром вылета. Передовой авиационный наводчик доложил, что авиации удалось успешно поразить все заданные цели. Полёт прошёл штатно.