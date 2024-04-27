"Дерзко бомбят": Генерал ВСУ пожаловался на российские самолёты
Генерал ВСУ Кривонос: Самолёты ВКС РФ дерзко бьют по украинским войскам
Самолёты Воздушно-космических сил РФ (ВКС) дерзко атакуют позиции украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в эфире YouTube-канала "Прямой" заявил отставной генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос.
"Российские самолёты <…> дерзко бомбят наши позиции на переднем крае", — заявил генерал.
Помимо этого, бывший военачальник подчеркнул, что украинским военнослужащим не хватает средств противовоздушной обороны для противостояния с российскими самолётами, которые используют для ударов по позициям ВСУ корректируемые авиабомбы. В то же время Кривонос не смог ответить, помогут ли киевскому режиму поставки новых вооружений.
Ранее Life.ru писал, что с похожим заявлением выступал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ВКС России массово применяют планирующие авиабомбы в зоне СВО, которые уничтожают позиции ВСУ.