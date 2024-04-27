"Дерзко бомбят": Генерал ВСУ пожаловался на российские самолёты

Помимо этого, бывший военачальник подчеркнул, что украинским военнослужащим не хватает средств противовоздушной обороны для противостояния с российскими самолётами, которые используют для ударов по позициям ВСУ корректируемые авиабомбы. В то же время Кривонос не смог ответить, помогут ли киевскому режиму поставки новых вооружений.