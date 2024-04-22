Минобороны показало видео боевой работы Су-34 на Южно-Донецком направлении
МО РФ: Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало на своём сайте видеозапись боевой работы российских самолётов.
Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В ведомстве сообщили, что на данном участке фронта лётчики выполнили бомбардировку по опорному пункту и живой силе украинских войск. В результате важные объекты ВСУ были уничтожены, а боевые машины благополучно вернулись на аэродром вылета.
Сообщается, что удар был нанесён бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволило ударить по противнику, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru писал, что российские войска поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Днепр. Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника.
Telegram / Минобороны РФ