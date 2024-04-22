Минобороны показало видео боевой работы Су-34 на Южно-Донецком направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало на своём сайте видеозапись боевой работы российских самолётов.

Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что на данном участке фронта лётчики выполнили бомбардировку по опорному пункту и живой силе украинских войск. В результате важные объекты ВСУ были уничтожены, а боевые машины благополучно вернулись на аэродром вылета.

Сообщается, что удар был нанесён бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволило ударить по противнику, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны.