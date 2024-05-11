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10 мая, 22:23

В Белом доме увидели начало наступления России на Харьков

Кирби заявил о начале наступления России на Харьков

Вашингтон считает, что Россия начала наступление на Харьков. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось", — сказал Кирби.

США поддерживают контакты с Киевом для оказания ему необходимой поддержки, добавил чиновник, подчеркнув, что Вашингтон уверен в продвижении ВС РФ на фронте в ближайшие недели.

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Ранее взять Харьков и Одессу в мае призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. Затем, по его мнению, России нужно заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги".

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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