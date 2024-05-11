"Упорством, по-другому никак": Военный рассказал, как Армия РФ освободила Очеретино в ДНР

Бойцы группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Очеретино в ДНР благодаря упорству. Об этом рассказал начальник штаба батальона мотострелкового соединения. Соответствующее видео представило Минобороны РФ.

Группировка войск "Центр" освобождает Очеретино в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, все действия велись под постоянным контролем расчётов БПЛА и взаимодействием с артиллерийскими расчётами, авиацией, а также прочими подразделениями. Противник использовал ударные FPV-дроны, усложняя штурмовикам работу и заставляя их постоянно уворачиваться от атак.

"Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободило путь, после чего стояла наша дальнейшая задача пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому — никак", — пояснил военный.