Армия России заняла четыре населённых пункта в Харьковской области
Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково
В ходе выполнения задач специальной военной операции российским военным удалось продвинуться вглубь обороны противника и освободить четыре населённых пункта. На этот раз ВС РФ взяли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в районах населённых пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань поразили живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. За минувшие сутки вражеские войска потеряли сотню бойцов, два танка, боевую бронированную машину "Козак" и четыре автомобиля.
Вчера Армия России взяла под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области. Наши бойцы освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье. Кроме того, Минобороны РФ доложило об освобождении шестого за день посёлка в ходе СВО.
ТАСС / Алексей Коновалов