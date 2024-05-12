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12 мая, 10:39
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Армия России заняла четыре населённых пункта в Харьковской области

Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково

В ходе выполнения задач специальной военной операции российским военным удалось продвинуться вглубь обороны противника и освободить четыре населённых пункта. На этот раз ВС РФ взяли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в районах населённых пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань поразили живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. За минувшие сутки вражеские войска потеряли сотню бойцов, два танка, боевую бронированную машину "Козак" и четыре автомобиля.

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Вчера Армия России взяла под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области. Наши бойцы освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье. Кроме того, Минобороны РФ доложило об освобождении шестого за день посёлка в ходе СВО.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Николь Вербер
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