В ходе выполнения задач специальной военной операции российским военным удалось продвинуться вглубь обороны противника и освободить четыре населённых пункта. На этот раз ВС РФ взяли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в районах населённых пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань поразили живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. За минувшие сутки вражеские войска потеряли сотню бойцов, два танка, боевую бронированную машину "Козак" и четыре автомобиля.