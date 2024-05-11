Армия России взяла под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области

Населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области были освобождены войсками Вооружённых сил России группировки "Север" от присутствия ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — сказано в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.