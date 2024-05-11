Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 10:17

Армия России взяла под контроль пять населённых пунктов в Харьковской области

МО: ВС России освободили Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечье

Населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области были освобождены войсками Вооружённых сил России группировки "Север" от присутствия ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — сказано в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.

Украинский офицер признал, что ВС РФ сделали бесполезным главное оружие ВСУ
Украинский офицер признал, что ВС РФ сделали бесполезным главное оружие ВСУ

Ранее подразделения ВС РФ практически вплотную подобрались к городу Волчанску Харьковской области. Раненых солдат ВСУ подорвали один из мостов, по которому город собирались покидать мирные жители, чтобы затормозить продвижение российской армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров