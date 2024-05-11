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11 мая, 09:41

Украинский офицер признал, что ВС РФ сделали бесполезным главное оружие ВСУ

Полковник СБУ Стариков: "Танки-мангалы" ВС РФ оказались неуязвимы для FPV-дронов

Танк с защищающим от атак дронов "мангалом". Обложка © VK / Великая Евразия

Танк с защищающим от атак дронов "мангалом". Обложка © VK / Великая Евразия

"Танки-мангалы", которые использует в зоне СВО Армия России, оказались неуязвимы для ударов FPV-дронов ВСУ. Это признал отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в опубликованном на его личном ютуб-канале видеоролике.

"Так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя — FPV-дронов", — заявил украинский офицер, назвав невероятным то, что танки с дополнительно приваренной к ним арматурой в качестве брони оказались настолько эффективны.

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ВСУ действительно активно применяют ударные дроны в противостоянии войскам России в зоне СВО и не только. Недавно в Минобороны сообщили, что при взятии мотострелковыми подразделениями армейской группировки "Центр" посёлка Очеретино в ДНР основной проблемой были именно украинские FPV-беспилотники, от которых российским бойцам иногда приходилось буквально уворачиваться.

Юрий Лысенко
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