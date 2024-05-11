Можем повторить: Что из подбитой техники НАТО можно увидеть на Поклонной горе Выставка натовских трофейных танков и БМП заставила почувствовать Запад себя побеждённым. Life.ru рассказывает историю подбитой брони, которая приехала в Москву из зоны СВО. 10 мая, 21:21 Немецкий танк Leopard 2A6 на Поклонной горе. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Выставка трофеев

"Демонстрация техники в Москве создаёт впечатление не только участия НАТО, но и поражения альянса в этом конфликте. Россия не должна демонстрировать технику, как будто они уже победили", — заявил в своём телеграм-канале генсек НАТО Йенс Столтенберг. Действительность неумолимо стирает надежды Запада на успех ВСУ. Интерес к трофеям у москвичей и гостей столицы огромный. За первые два дня выставку пришли посмотреть больше 100 тысяч человек, и поток посетителей лишь растёт.

Выставка трофеев состоит из десяти экспозиций, на которых представлено 870 экспонатов — от методов пропаганды бандеровцев до беспилотников и средств связи. Наибольший интерес у публики вызвала открытая площадка, на которой представлена тяжёлая трофейная техника: танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и катера.

Сгоревший Abrams из-под Авдеевки

Топ экспонатов открывает сгоревший американский танк M1A1 SA Abrams. Фото © АГН "Москва"

Йенсу Столтенбергу есть от чего взволноваться. Топ экспонатов открывает сгоревший американский танк M1A1 SA Abrams. Рекламы было много! Поставка танков, по задумке американцев, призвана была так напугать российских солдат, что они сразу должны были начать сдаваться. А по факту это третья трофейная машина российских воинов. Всего же уничтожено уже семь "Абрамсов" с момента их появления на передовой в феврале 2024 года.

Почерневший от копоти Abrams с вывороченными колёсами, без гусениц представляет собой жалкое зрелище. Именно этот экземпляр не сумел противостоять эффективной российской противотанковой мине, на которую наехал под Авдеевкой. Наши герои добили технику из ПТУРа, а затем ещё и сбросили с дрона взрывное устройство. Теперь посетители выставки могут с удовлетворением любоваться на пробитую ракетой американскую башню. В голову приходит фраза из знаменитого фильма: "Развалинами Рейхстага удовлетворён!"

"Ослепший" Leopard с согнутой пушкой

Немецкий танк Leopard 2A6. Фото © АГН "Москва"

Ещё один экземпляр, от которого невозможно отвести глаз, — это немецкий танк Leopard 2A6. Кажется, вся Россия слышала стоны Олафа Шольца от унижения, когда наши техники демонстративно подогнали кран и тяжёлой болванкой согнули "Леопарду" пушку. Орудия трофейной техники должны смотреть только вниз!

Видимо, память у немцев девичья, раз они отправили свою технику в Россию. Они уже забыли, что первая выставка трофейного немецкого оружия была организована через месяц после начала войны — 25 июля 1941 года в Мурманске. А в январе 1942 года Центральный музей Красной армии организовал выставку "Разгром немцев под Москвой". А 22 июня 1943 года в парке имени Горького открылась постоянная экспозиция трофеев. Она занимала 15 гектаров. Был там и немецкий тяжёлый танк "Тигр". Leopard — тоже тяжёлый танк. Даже слишком тяжёлый. Он тупо увяз в русском чернозёме под Авдеевкой, "ослеп" от дронов-камикадзе, и экипаж бросил его.

Колёсный танк AMX

Французский колёсный танк AMX-10RC. Фото © АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок

Ещё один экспонат, который прямо-таки заставляет любоваться собой, — это разрекламированный французский колёсный танк AMX-10RC. Страшная штука. Для туземцев в Афганистане. Как оказалось, он совершенно непригоден для использования против русских. Его броня настолько тонка, что не может противостоять ПТУРам и артиллерийским снарядам. Французы используют его лишь в качестве огневой поддержки. В 2023 году осколки разорвавшегося поблизости от танка 152-миллиметрового снаряда пробили броню и вызвали детонацию боеприпасов. Экипаж погиб.

Недаром символ Франции — петух. Кукареканья было много, а результат — на выставке. Кстати, первый радиоуправляемый AMX-10 был захвачен в 2023-м.

БМП и бронеавтомобили: от "Мамбы" до "Мастифа"

Британский бронеавтомобиль Mastiff PPV. Фото © АГН "Москва"

Ещё одна группа техники, которая привлекает внимание, — это бронированные машины пехоты и бронеавтомобили. Немцы десятками отправляют на Украину БМП Marder 1A3, где с ними успешно справляются наши дроны. А трофейная шведская БМП CV90 стоит целое состояние — больше девяти миллионов евро. Весной 2023 года шведы поставили украинцам 50 БМП, и уже в июле наши воины страшно унизили "шведскую" 21-ю бригаду ВСУ, захватив в бою подбитую CV90. Кстати, экземпляр на Поклонной был подбит попаданием из РПГ в лобовую часть. Качественная броня, ничего не скажешь.









Нашёл на Поклонной последнее прибежище и бронеавтомобиль из ЮАР Mamba — семь таких машин Эстония подарила одиозному батальону "Кракен". Тот случай, когда хочется надеяться, что весь экипаж удачно "задвухсотили".

Но вообще это стоит увидеть. Увидеть и понять, с кем мы воюем. На Поклонной — вся география Запада. Здесь есть немецкая БМП Marder с пробегом в 50 км — она увязла в колее и была брошена экипажем. Здесь стоят американский бронеавтомобиль International MaxxPro; австралийский бронеавтомобиль Bushmaster — он подбит из РПГ.

Здесь есть турецкий бронетранспортёр BMC Kirpi и грузовик Pinzgauer 712M из Австрии. Из Британии к нам пожаловал бронеавтомобиль Mastiff PPV, из Голландии — бронетранспортёр YPR-765. Из Финляндии приехал убивать русских бронетранспортёр XA-180. В общем, опять и снова: Запад шлёт нам "подарочки", конца и края этому не видно. А нам главное — не оплошать. Как говорится, кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. На том и стоим.







