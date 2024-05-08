Опасный приговор: Что сразило западные СМИ на выставке трофейной техники в Москве Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реальности выставки трофейной техники в Москве. Несмотря на маскировку западных СМИ, экспозиция всё равно расставляет всё на свои места. 7 мая, 21:21 Американский танк M1 Abrams на выставке трофейной западной техники в Москве. Обложка © TASS / MAXIM SHIPENKOV

Выставка трофейной западной техники, доставленная на Поклонную гору, произвела фурор не только среди россиян, москвичей и силовиков, которые все выходные водили своих детей смотреть на американские и европейские вундервафли, увязшие в украинских полях, но и на западные СМИ.





Euronews трагично признаётся, что "Кремль хвастается западным оружием, захваченным на Украине и выставленным в Москве. Выставка проводится в то время, когда российские войска захватили больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками в военной помощи Запада для того, чтобы отбросить недостаточным образом вооружённые силы Киева".

Выставка не столько вписалась в предмайские праздники, но скорее стала главным столичным аттракционом, где чёрным по белому показана реальность СВО — подбитые танки и бронь Запада на русской земле. Впрочем, граждане нашей страны наблюдали это и в 1943-м в парке Горького, а затем и в 1945-м.

Трофейный немецкий танк Leopard 2 — выставка на Поклонной горе. Фото © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

"Толпы русских стекаются, чтобы увидеть в Москве новую выставку военной техники НАТО, захваченной российскими войсками на Украине", — пишет CNBC. Ну и обязательно напоминают, что киевский режим тоже занимается подобным — но занимается с большей эффективностью. "Украина также выставляет уничтоженные российские танки в центре Киева, но её силы обычно перепрофилируют трофейную технику для использования на поле боя", — рассказывает британская Daily Telegraph.

Но поскольку сравнить масштабы украинских "выставок" с российской нельзя (даже с учетом "перепрофилирования"), приходится объяснять, почему и в чём мероприятие на Поклонной горе является неправильным. И тут западные медиа прибегают к паре приёмов.

Во-первых, указывается, что ряд экспонатов на выставке либо демонстрировались ранее (например, в парке "Патриот"), либо вообще являются фейковыми. "Некоторые ставят под сомнение подлинность шоу, спонсируемого Министерством обороны. Дело в том, что Южная Африка не передала Украине никакой военной техники с момента полномасштабного вторжения России в её западного соседа в феврале 2022 года. А на выставке парка Победы представлена ​​как минимум одна машина с флагом африканской страны", — ехидничает Euronews, намекая на машину Mamba Mk2 EE.

Mamba Mk1 Alvis 4s, доставленный из Эстонии на Украину в 2022 году. Фото © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Военный атташе ЮАР в Москве Вуисиле Сибака подтвердил, что да, не передавала. Однако, по его словам, "наша машина Mamba была передана третьей стране и оказалась на Украине". Под третьей страной имеется в виду Эстония, отправившая киевскому режиму (а точнее близкому эстонцам по духу нацистскому батальону "Кракен"*) аж семь имеющихся у неё на вооружении "Мамб". Информация о передаче этих машин есть в открытом доступе, поэтому западные СМИ вполне могли бы провести простейший фактчекинг. Но они не проводили, ведь тогда не получилось бы скормить западным зрителям фейк.

Подбитый американский танк M1 Abrams из зоны СВО. Фото © TASS / MAXIM SHIPENKOV

Во-вторых, объясняется, что представленные образцы кратно превосходят по качеству "советский металлолом". Так, например, Business Insider подробно разобрало экспонаты выставки, рассказав о каждом из них — сколько, по мнению западных журналистов, подобной техники получил киевский режим, сколько потерял и как эта техника себя показала. И западные журналисты не удержались от экивока американскому ВПК. "Особое внимание на выставке уделялось боевому танку Abrams M101, тяжёлому истребителю танков, способному пробивать советскую броню", — пишет издание.

Возможно, этот танк и уничтожал бронетехнику советского образца в Ираке или других странах, где США вели колониальные войны. И да, он действительно создавался для нивелирования численного превосходства советских танков на поле боя. Но на Украине американец показал себя, мягко говоря, никак. За всё время конфликта он не смог уничтожить ни одного российского танка, тогда как от четверти до трети переданных киевскому режиму "Абрамсов" уже выбито. Но этого, конечно, западные журналисты не написали.

В-третьих, выставка, мол, должна компенсировать российские неудачи на поле боя. Убедить россиян в скорой победе — которую Москва, мол, достичь не может. "По мнению западных и украинских критиков, большая часть российской военной техники устарела, а военные успехи России стали результатом чистой численности и высоких потерь", — пишет Reuters. Забывая о том, что: а) численность российского контингента в СВО меньше, чем украинского; б) качественный состав гораздо лучше — хотя бы потому, что сейчас в Российской армии в основном служат контрактники и добровольцы, тогда как на смену выбиваемым украинским бойцам приходят в массе своей насильно мобилизованные люди; и в) потери киевского режима в конфликте как минимум в несколько раз превышают потери российских войск — хотя бы потому, что у Украины нет ФАБов, "Солнцепёков" и иных средств массового неядерного поражения живой силы.

Наконец, в-четвёртых, организаторов выставки обвиняют в ложных ассоциациях. "Россия давно стремилась изобразить войну на Украине как битву против самого НАТО, и показательно то, что выставка проводится в парке Победы, посвящённом Второй мировой войне", — пишет Business Insider. "Российские военные блогеры провели параллели между выставкой и экспонатами трофейной нацистской военной техники, которая хранилась в Советском Союзе во время и после Второй мировой войны", — соглашаются с этим посылом в Associated Press.

Причём оба издания не доводят эту мысль до конца. До двух логичных тезисов. Во-первых, параллели означают, что Россия и её народ воспринимают данную войну как отечественную. Не как колониальный конфликт (каковым он является для США), не как "войну роскоши" (каковой её видят некоторые оторванные от реального мира европейцы), а как конфликт, от исхода которого зависит существование нашей страны.

"Российские власти хотят, чтобы общественность думала, что война на Украине и Вторая мировая война имеют общий знаменатель: Россия как жертва, подвергающаяся нападкам со стороны врагов за рубежом", — пишет BBC. Вот только не "власти хотят", а это объективная реальность: российские территории оккупированы врагом, на этих территориях происходит этническая чистка русскомыслящих людей. И, во-вторых, Россия осознаёт, что воюет не только с Украиной, но и с — как было в 1941–1945-м — почти со всем западным миром, чьи людские, экономические и промышленные ресурсы поставлены на службу нацистскому режиму. Режиму, целью которого является не захват российской территории, а уничтожение народа как такового.

И понятно, почему многие западные СМИ либо не выводят эту мысль, либо (как BBC) позиционируют её как российскую пропаганду, не имеющую отношения к реальности. Ведь в ином случае они фактически скажут своим читателям, что русские не сдадутся. Что они будут воевать до победного конца. И что если совсем припрёт, то они вполне задействуют свой ядерный арсенал. И тогда действительно трофейных выставок западной техники больше не будет — по причине исчезновения этой техники. В прямом смысле.

Авторы Геворг Мирзаян