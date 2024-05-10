ВСУ вывезли раненых военных на грузовиках из Волчанска и подорвали за собой мост

ВС РФ минувшей ночью совершили массированную атаку ФАБами и ракетами РСЗО по объектам ВСУ в городе Волчанске Харьковской области, расположенном очень близко от границы с Белгородской областью. Удары привели к колоссальным потерям среди украинских военных, раненых так много, что их приходится эвакуировать на грузовиках, утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном телеграм-канале.

"Город Волчанск, что находится почти на границе с Белгородской областью, этой ночью получил много прилётов ФАБов и ракет РСЗО. До сих пор в городе всё в дыму. В сторону Старого Салтова дорога перекрыта, проехать нельзя", — заявил он.

Потери среди украинских военнослужащих такие, что раненых приходится вывозить на грузовиках. По его сведениям, российские подразделения уже подошли к городу вплотную. Лебедев пересказал слова одного из участников подпольного движения, который выбрался из города и сообщил, что в Волчанске постоянные перебои со связью, а бойцы Вооружённых сил Украины подорвали один из мостов, по которому гражданские хотели покинуть населённый пункт.