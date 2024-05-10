Российская группировка "Центр" 9 Мая поразила почти 400 целей ВСУ

За прошедшие сутки, 9 мая, военнослужащие группировки "Центр" ВС РФ поразили 380 целей, в том числе 16 опорных пунктов и около 90 позиций полевой артиллерии ВСУ. Об этом ТАСС информировал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

"В результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й, 115-й механизированных, 68-й егерской бригад, 109-й бригады территориальной обороны ВСУ, 2-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Карловки, Майорска, Новгородского, Розовки, Новокалинова и Семёновки", — сообщил офицер.

По его информации, потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, две БМП, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 155-миллиметровые американские гаубицы М777, две 155-миллиметровые САУ М109 Paladin, 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б" и другое оружие. Кроме того, российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer и два беспилотника ВСУ.