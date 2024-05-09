ВС России поразили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Российские войска продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, за минувшие сутки нашим бойцам удалось поразить командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", — говорится в сообщении оборонного ведомства.