ВС России поразили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Боевая работа расчёта РСЗО "Ураган". Обложка © ТАСC / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, за минувшие сутки нашим бойцам удалось поразить командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 105 районах.
А накануне стало известно, что российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО. Так, в Харьковской области взята под контроль Кисловка, а в ДНР — Новокалиново.