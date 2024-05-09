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9 мая, 10:31

ВС России поразили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Боевая работа расчёта РСЗО "Ураган". Обложка © ТАСC / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевая работа расчёта РСЗО "Ураган". Обложка © ТАСC / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Минобороны России, за минувшие сутки нашим бойцам удалось поразить командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 105 районах.

А накануне стало известно, что российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО. Так, в Харьковской области взята под контроль Кисловка, а в ДНР — Новокалиново.


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Наталья Исакова
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