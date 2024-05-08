ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия Южной группировки войск ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированной, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ, 4-й бригаде Нацгвардии, 104-й и 106-й бригадам территориальной обороны в районах Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки Донецкой Народной Республики. Помимо личного состава, противник лишился одного танка и двух автомобилей.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов", — добавили в военном ведомстве.