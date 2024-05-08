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8 мая, 03:16

ВС РФ поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы залпом по позициям ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

В преддверии Дня Победы морские пехотинцы Черноморского флота нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов с 9 Мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В канун Дня Великой Победы расчёт 122-мм реактивной системы залпового огня "Град" "Чёрных беретов" из Севастополя выехал из укрытия на огневую позицию, произвёл расчёт установки цели и оперативно нанёс огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны дополнили, что корректировка осуществлялась при помощи БПЛА. Такое взаимодействие позволяет поражать цели ВСУ с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

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Ранее в Минобороны сообщили о полном освобождении посёлка Очеретино в ДНР и улучшении тактического положения Армии России на этом направлении. Кроме того, военнослужащие нанесли результативные удары по подразделениям 24-й и 115-й механизированных бригад противника у Архангельского и Новгородского в Донецкой Народной Республике.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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