ВС РФ поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы залпом по позициям ВСУ

В преддверии Дня Победы морские пехотинцы Черноморского флота нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов с 9 Мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В канун Дня Великой Победы расчёт 122-мм реактивной системы залпового огня "Град" "Чёрных беретов" из Севастополя выехал из укрытия на огневую позицию, произвёл расчёт установки цели и оперативно нанёс огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Великой Победы", — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны дополнили, что корректировка осуществлялась при помощи БПЛА. Такое взаимодействие позволяет поражать цели ВСУ с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.