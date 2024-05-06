Минобороны РФ: Средства ПВО сбили семь РСЗО Vampire в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с помощью систем залпового огня RM-70 "Вампир". Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что российские системы ПВО предотвратили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Белгородской области при помощи дронов. ВС РФ сбили два вражеских беспилотника. При этом за сегодняшний день это не единственная атака. Вражеские БПЛА также ударили по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42.
ТАСС / Шарифулин Валерий