Минобороны РФ: Средства ПВО сбили семь РСЗО Vampire в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с помощью систем залпового огня RM-70 "Вампир". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении ведомства.