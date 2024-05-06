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6 мая, 12:48

Средства ПВО поразили ещё два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать объекты на территории Белгородской области при помощи беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, были сбиты два вражеских дрона.

"Около 14:40 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

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За сегодня это уже не первый удар ВСУ по региону. Ранее местный губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали сразу несколько сёл Белгородской области FPV-дронами. Кроме того, 6 мая вражеские БПЛА попали в "газель" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушку в Белгородской области. Погибло семь человек, пострадало 42.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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