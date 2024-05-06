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6 мая, 09:41

Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько сёл Белгородской области FPV-дронами

Вооружённые силы Украины атаковали несколько сёл Белгородской области с помощью беспилотников. К счастью, в результате действий киевского режима никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сразу несколько населённых пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, вражеские дроны ударили по передвижной лаборатории в селе Отрадное, машина получила повреждения. А в селе Чайки беспилотник совершил налёт на легковой автомобиль.

На предприятиях Белогорья установят "убийц дронов" из-за изменения тактики атак ВСУ
На предприятиях Белогорья установят "убийц дронов" из-за изменения тактики атак ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром вражеские войска ударили по грузовику с сотрудниками одного из крупнейших агрокомплексов России "Агро-Белогорье", а также легковушке на территории Белгородской области. В результате атаки шесть человек погибли на месте. Ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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