Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько сёл Белгородской области FPV-дронами

Вооружённые силы Украины атаковали несколько сёл Белгородской области с помощью беспилотников. К счастью, в результате действий киевского режима никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сразу несколько населённых пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, вражеские дроны ударили по передвижной лаборатории в селе Отрадное, машина получила повреждения. А в селе Чайки беспилотник совершил налёт на легковой автомобиль.