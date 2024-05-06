На предприятиях Белогорья установят "убийц дронов" из-за изменения тактики атак ВСУ Гладков поручил составить рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ 6 мая, 07:43 Белгородские власти предложили защищать заводы системами РЭБ. Обложка © Freepik

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил установить на предприятиях региона средства РЭБ, которые считаются "убийцами дронов", так как украинские военные целенаправленно атакуют гражданские объекты. Об этом руководитель Белогорья заявил в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве.

"Враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям, никаких военных нет, есть гражданские. <…> Усиление мер, которое мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба, по защите промышленных проектов, агропромышленных комплексов по порядку обеспечения защиты, например РЭБ", — отметил он.

Гладков также поручил определить правила передвижения в приграничных районах, которые наиболее часто обстреливаются противником. Он резюмировал, что все рекомендации жителям и предприятиям должны быть понятны, обстоятельно и чётко прописаны.

Как сообщалось, утром 6 мая ВСУ дронами атаковали "газель" с сотрудниками одного из крупнейших агрокомплексов России "Агро-Белогорье" и легковушку на территории Белгородской области. Шесть человек погибли на месте. Ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.

Авторы Татьяна Миссуми