Шесть человек убиты и 33 ранены при атаке дронов ВСУ на автобус под Белгородом
ВСУ атаковали автомобили одного из крупнейших агрокомплексов России "Агро-Белогорье" на территории Белгородской области. Шесть человек убиты и более 30 ранены при налёте украинских дронов-камикадзе, сообщает сообщает оперштаб.
Автобус "Агро-Белогорье" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, 6 — погибли", – сказано в сообщении.
По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова в атаке участвовало четыре беспилотника ВСУ. Они ударили по "ГАЗели" с сотрудниками сельхозпредприятия и легковушке в районе села Берёзовка.
Ранее в Белгороде пять человек пострадали в результате взрыва, также были повреждены 30 домов и 10 автомобилей. Все раненые были госпитализированы в городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, ранения лица, рук и груди.
Telegram / Настоящий Гладков