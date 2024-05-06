Шесть человек убиты и 33 ранены при атаке дронов ВСУ на автобус под Белгородом

ВСУ атаковали автомобили одного из крупнейших агрокомплексов России "Агро-Белогорье" на территории Белгородской области. Шесть человек убиты и более 30 ранены при налёте украинских дронов-камикадзе, сообщает сообщает оперштаб.

Автобус "Агро-Белогорье" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, 6 — погибли", – сказано в сообщении.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова в атаке участвовало четыре беспилотника ВСУ. Они ударили по "ГАЗели" с сотрудниками сельхозпредприятия и легковушке в районе села Берёзовка.