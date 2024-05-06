Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 06:17

Шесть человек убиты и 33 ранены при атаке дронов ВСУ на автобус под Белгородом

ВСУ атаковали автомобили одного из крупнейших агрокомплексов России "Агро-Белогорье" на территории Белгородской области. Шесть человек убиты и более 30 ранены при налёте украинских дронов-камикадзе, сообщает сообщает оперштаб.

Автобус "Агро-Белогорье" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус "Агро-Белогорье" после атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, 6 — погибли", – сказано в сообщении.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова в атаке участвовало четыре беспилотника ВСУ. Они ударили по "ГАЗели" с сотрудниками сельхозпредприятия и легковушке в районе села Берёзовка.

Житель села под Белгородом погиб при попытке разобрать противопехотную мину
Житель села под Белгородом погиб при попытке разобрать противопехотную мину

Ранее в Белгороде пять человек пострадали в результате взрыва, также были повреждены 30 домов и 10 автомобилей. Все раненые были госпитализированы в городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, ранения лица, рук и груди.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров