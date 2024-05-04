Взрыв прогремел в Белгороде Гладков сообщил о взрыве в Белгороде, пять человек получили ранения 4 мая, 13:21 В Белгороде произошёл взрыв. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде пять человек пострадали в результате взрыва. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, также повреждены 30 домов и 10 автомобилей.

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В городе Белгороде произошёл взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадало пять человек", — написал он.

Пострадавшими оказались три женщины и двое мужчин. Все они госпитализированы в городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, ранения лица, рук и груди. Угрозы жизни у пострадавших нет. По словам Гладкова, на месте ЧП ликвидируются два очага возгорания. Причины случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что житель села Вторая Наумовка Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. В районе, где это произошло, в настоящий момент введён режим ЧС — и там вообще не должны находиться мирные жители. Гладков ещё раз напомнил жителям региона о правилах безопасности, которые помогут сохранить чью-то жизнь.

Авторы Татьяна Миссуми