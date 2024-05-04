Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Взрыв прогремел в Белгороде

Гладков сообщил о взрыве в Белгороде, пять человек получили ранения

4 мая, 13:21
В Белгороде произошёл взрыв. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде пять человек пострадали в результате взрыва. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, также повреждены 30 домов и 10 автомобилей.

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде произошёл взрыв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В городе Белгороде произошёл взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадало пять человек", — написал он.

Пострадавшими оказались три женщины и двое мужчин. Все они госпитализированы в городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, ранения лица, рук и груди. Угрозы жизни у пострадавших нет. По словам Гладкова, на месте ЧП ликвидируются два очага возгорания. Причины случившегося уточняются.

Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом
Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

Ранее сообщалось, что житель села Вторая Наумовка Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. В районе, где это произошло, в настоящий момент введён режим ЧС — и там вообще не должны находиться мирные жители. Гладков ещё раз напомнил жителям региона о правилах безопасности, которые помогут сохранить чью-то жизнь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!