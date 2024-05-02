Житель села под Белгородом погиб при попытке разобрать противопехотную мину

Житель села Вторая Наумовка Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. О трагическом инциденте рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в районе, где это произошло, в настоящий момент введён режим ЧС и там вообще не должны находиться мирные жители. Гладков ещё раз напомнил жителям региона о правилах безопасности, которые помогут сохранить чью-то жизнь.

"Дорогие друзья! Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей! Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя", — призвал белгородский губернатор.