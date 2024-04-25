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25 апреля, 16:58

Россиянка наткнулась на бочку с осколочными минами, спрятанную в её же сарае

"Коммерсант": Жительница Ростовской области нашла в сарае 68 миномётных мин

Жительница Ростовской области нашла в собственном сарае 68 миномётных мин. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, всё произошло в селе Александровка Азовского района. Женщина нашла в сарае пластмассовую бочку с 68 осколочными минами калибра 82 миллиметра. Прибывшие на место эксперты установили, что найденные предметы — это неокончательно снаряжённые взрывные устройства промышленного изготовления, в них содержится по 400 граммов тротила.

Также в бочке с минами находились 62 предмета конической формы. Как впоследствии выяснилось, ими оказались головные контактные взрыватели мгновенного действия М-1. По предварительной информации, боеприпасы принадлежат пенсионеру, который является родственником нашедшей их женщины.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в чемодане нашли 2,4 килограмма тротила и гранаты. Все взрывоопасные предметы из обнаруженного тайника были переданы сапёрам для дальнейшей ликвидации.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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