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15 апреля, 09:19

В московском офисе при обыске нашли используемый ВСУ беспилотник "Баба-яга"

В офисе одной из московских компаний нашли используемый ВСУ беспилотник "Баба-яга". Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

"При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства "Баба-яга", — сказал собеседник агентства.

Сам обыск прошёл в воскресенье, 14 апреля. Сейчас владелец БПЛА даёт оперативникам объяснения по факту покупки летательного аппарата.

Украинский БПЛА "Баба Яга". Фото © VK / В зоне СВО

Украинский БПЛА "Баба Яга". Фото © VK / В зоне СВО

Российские военные окрестили "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных БПЛА. Такие беспилотники противник часто использует для сброса миномётных мин и авиабомб весом до 50 килограммов. К слову, ВС России неоднократно уничтожали дроны "Баба-яга" в зоне спецоперации. В частности, такие беспилотники несколько раз были сбиты на Запорожском направлении.

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"МВД-Медиа"

Наталья Исакова
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