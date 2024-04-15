В московском офисе при обыске нашли используемый ВСУ беспилотник "Баба-яга"

В офисе одной из московских компаний нашли используемый ВСУ беспилотник "Баба-яга". Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

"При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства "Баба-яга", — сказал собеседник агентства.

Сам обыск прошёл в воскресенье, 14 апреля. Сейчас владелец БПЛА даёт оперативникам объяснения по факту покупки летательного аппарата.

Украинский БПЛА "Баба Яга". Фото © VK / В зоне СВО