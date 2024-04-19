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19 апреля, 09:14

В Запорожской области в чемодане нашли 2,4 килограмма тротила и гранаты

Росгвардия: Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме под Запорожьем

Найденный в Запорожской области чемодан со взрывчаткой. Обложка © Telegram / Росгвардия

Найденный в Запорожской области чемодан со взрывчаткой. Обложка © Telegram / Росгвардия

Росгвардейцы обнаружили чемодан со взрывчаткой в заброшенном доме в Запорожской области. Об инциденте сообщает пресс-служба ведомства.

"В сумке, найденной среди груды коробок в заброшенном доме, находилось 2,4 килограмма тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомёт", — говорится в сообщении.

Все взрывоопасные предметы из обнаруженного тайника были переданы сапёрам для дальнейшей ликвидации. В Росгвардии напомнили, что накануне ещё один схрон с боеприпасами, в том числе французского производства, был найден на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК. Находка была сделана в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики.

ФСБ нашла заминированный схрон украинской ДРГ с гранатомётами
ФСБ нашла заминированный схрон украинской ДРГ с гранатомётами
Наталья Исакова
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