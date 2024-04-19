В Запорожской области в чемодане нашли 2,4 килограмма тротила и гранаты
Росгвардия: Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме под Запорожьем
Найденный в Запорожской области чемодан со взрывчаткой. Обложка © Telegram / Росгвардия
Росгвардейцы обнаружили чемодан со взрывчаткой в заброшенном доме в Запорожской области. Об инциденте сообщает пресс-служба ведомства.
"В сумке, найденной среди груды коробок в заброшенном доме, находилось 2,4 килограмма тротила, а также гранаты, патроны и подствольный гранатомёт", — говорится в сообщении.
Все взрывоопасные предметы из обнаруженного тайника были переданы сапёрам для дальнейшей ликвидации. В Росгвардии напомнили, что накануне ещё один схрон с боеприпасами, в том числе французского производства, был найден на территории ЛНР.
Ранее сообщалось, что ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК. Находка была сделана в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики.