Москвичке взрывом порвало кисть, когда она полезла на дерево за гранатой

В московском Зеленограде женщине взрывом порвало кисть, когда она попыталась снять похожий на гранату предмет с дерева. Зачем это ей понадобилось и почему она не вызвала экстренные службы — неизвестно.

Как сообщает SHOT, у москвички диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти, прибывшие медики оказали всю необходимую помощь на месте. По данным телеграм-канала, граната оказалась страйкбольной. Сейчас полицейские выясняют, кто и зачем зашвырнул её на дерево.