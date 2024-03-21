Москвичке взрывом порвало кисть, когда она полезла на дерево за гранатой
SHOT: В Зеленограде женщине порвало кисть при попытке снять гранату с дерева
В московском Зеленограде женщине взрывом порвало кисть, когда она попыталась снять похожий на гранату предмет с дерева. Зачем это ей понадобилось и почему она не вызвала экстренные службы — неизвестно.
Как сообщает SHOT, у москвички диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти, прибывшие медики оказали всю необходимую помощь на месте. По данным телеграм-канала, граната оказалась страйкбольной. Сейчас полицейские выясняют, кто и зачем зашвырнул её на дерево.
Ранее Life.ru сообщал, что москвич бросил гранату во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери. На место в итоге вызвали сотрудников полиции, они скрутили неадеквата и доставили в отдел.
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