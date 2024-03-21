Регион

Уведомления отключены

21 марта, 15:55

Москвичке взрывом порвало кисть, когда она полезла на дерево за гранатой

SHOT: В Зеленограде женщине порвало кисть при попытке снять гранату с дерева

В московском Зеленограде женщине взрывом порвало кисть, когда она попыталась снять похожий на гранату предмет с дерева. Зачем это ей понадобилось и почему она не вызвала экстренные службы — неизвестно.

Как сообщает SHOT, у москвички диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти, прибывшие медики оказали всю необходимую помощь на месте. По данным телеграм-канала, граната оказалась страйкбольной. Сейчас полицейские выясняют, кто и зачем зашвырнул её на дерево.

Ранее Life.ru сообщал, что москвич бросил гранату во врачей скорой помощи, которые приехали к его матери. На место в итоге вызвали сотрудников полиции, они скрутили неадеквата и доставили в отдел.

Ящик с гранатами нашли в московской пятиэтажке
Ящик с гранатами нашли в московской пятиэтажке
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров