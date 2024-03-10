Ящик с гранатами нашли в московской пятиэтажке

В пятиэтажке на западе Москвы вечером в воскресенье, 10 марта, по предварительным данным, нашли несколько осколочных гранат для подствольного оружия. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жители дома на улице Герасима Курина вызвали сотрудников экстренных служб примерно в 20:00. Подозрительный ящик с предметами, которые похожи на боеприпасы, лежал на одном из этажей в общем коридоре. Сейчас на месте работают полицейские, они ожидают сапёров и кинологов и эвакуируют жильцов из ближайших квартир.