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10 марта, 18:55

Ящик с гранатами нашли в московской пятиэтажке

SHOT: В Москве в жилом доме нашли ящик с похожими на гранаты предметами

В пятиэтажке на западе Москвы вечером в воскресенье, 10 марта, по предварительным данным, нашли несколько осколочных гранат для подствольного оружия. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жители дома на улице Герасима Курина вызвали сотрудников экстренных служб примерно в 20:00. Подозрительный ящик с предметами, которые похожи на боеприпасы, лежал на одном из этажей в общем коридоре. Сейчас на месте работают полицейские, они ожидают сапёров и кинологов и эвакуируют жильцов из ближайших квартир.

Похожий на дрон предмет заметили в ветках дерева в Липецке
Похожий на дрон предмет заметили в ветках дерева в Липецке

Ранее Life.ru писал, что в Тобольске жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за некоего опасного предмета. Дом оцепили, на место вызвали сапёров.

Обложка ©

Unsplash / Sven Verweij

Никита Осипов
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