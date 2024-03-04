Жильцов пятиэтажки в Тобольске эвакуировали из-за некоего опасного предмета

Экстренные службы эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области, силовые структуры работают на территории здания после обнаружения опасного предмета. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

А ранее сегодня в Луганске заминировали автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселёва. Под машиной нашли самодельную взрывчатку с электронным детонатором и белым веществом. Самого заместителя ректора в тот момент не было на месте.