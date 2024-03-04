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4 марта, 15:26

Жильцов пятиэтажки в Тобольске эвакуировали из-за некоего опасного предмета

Жильцов пятиэтажки в Тобольске эвакуировали из-за некоего опасного предмета. Фото © Телеграм-канал "Типичный Тобольск"

Жильцов пятиэтажки в Тобольске эвакуировали из-за некоего опасного предмета. Фото © Телеграм-канал "Типичный Тобольск"

Экстренные службы эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области, силовые структуры работают на территории здания после обнаружения опасного предмета. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

"Найден предмет, представляющий опасность. Силовые структуры проводят все необходимые действия", — цитирует её ТАСС.

Как пишет телеграм-канал "Типичный Тобольск", дом оцеплен, на место едут сапёры.

В Ростове из школы эвакуировали детей и учителей из-за падения квадрокоптера
В Ростове из школы эвакуировали детей и учителей из-за падения квадрокоптера

А ранее сегодня в Луганске заминировали автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселёва. Под машиной нашли самодельную взрывчатку с электронным детонатором и белым веществом. Самого заместителя ректора в тот момент не было на месте.

Александра Вишнякова
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