Жильцов пятиэтажки в Тобольске эвакуировали из-за некоего опасного предмета
Жильцов пятиэтажки в Тобольске эвакуировали из-за некоего опасного предмета. Фото © Телеграм-канал "Типичный Тобольск"
Экстренные службы эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области, силовые структуры работают на территории здания после обнаружения опасного предмета. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.
"Найден предмет, представляющий опасность. Силовые структуры проводят все необходимые действия", — цитирует её ТАСС.
Как пишет телеграм-канал "Типичный Тобольск", дом оцеплен, на место едут сапёры.
А ранее сегодня в Луганске заминировали автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселёва. Под машиной нашли самодельную взрывчатку с электронным детонатором и белым веществом. Самого заместителя ректора в тот момент не было на месте.