В ЛНР заминировали машину заместителя ректора ЛГУ
Замректора ЛГУ Виталий Киселёв. Обложка © VK / Виталий Киселёв
В Луганской Народной Республике (ЛНР) заминировали автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселёва. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, ранее под машиной "Тойота – Лэнд Крузер" Киселёва нашли самодельную взрывчатку с электронным детонатором и белым веществом. Самого заместителя ректора в тот момент не было в автомобиле.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию, после чего сапёры обезвредили бомбу, эвакуация ближайших домов не понадобилась. В настоящее время проводится проверка, подозреваемых ищут.
А ранее Life.ru писал, что силовики нейтрализовали агента СБУ Виталия Дятленко, который в преддверии выборов готовился подорвать машину одного из политиков Запорожской области. Теракт планировалось совершить с применением самодельной взрывчатки. Позднее ФСБ опубликовала видео, как Дятленко пытался заминировать авто под видом инвалида.