Регион

Уведомления отключены

4 марта, 07:56

В ЛНР заминировали машину заместителя ректора ЛГУ

Замректора ЛГУ Виталий Киселёв. Обложка © VK / Виталий Киселёв

Замректора ЛГУ Виталий Киселёв. Обложка © VK / Виталий Киселёв

В Луганской Народной Республике (ЛНР) заминировали автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселёва. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, ранее под машиной "Тойота – Лэнд Крузер" Киселёва нашли самодельную взрывчатку с электронным детонатором и белым веществом. Самого заместителя ректора в тот момент не было в автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию, после чего сапёры обезвредили бомбу, эвакуация ближайших домов не понадобилась. В настоящее время проводится проверка, подозреваемых ищут.

Задержанный диверсант планировал подорвать силовика в Лобне дистанционно
Задержанный диверсант планировал подорвать силовика в Лобне дистанционно

А ранее Life.ru писал, что силовики нейтрализовали агента СБУ Виталия Дятленко, который в преддверии выборов готовился подорвать машину одного из политиков Запорожской области. Теракт планировалось совершить с применением самодельной взрывчатки. Позднее ФСБ опубликовала видео, как Дятленко пытался заминировать авто под видом инвалида.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров