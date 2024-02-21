Задержанный диверсант планировал подорвать силовика в Лобне дистанционно

Диверсант, задержанный за попытку подрыва силовика в подмосковной Лобне, планировал сделать это дистанционно. Как пишет SHOT , заложив самодельную взрывчатку, мужчина сразу убежал в соседний двор, где его уже ждал автомобиль ВАЗ-2115. Оттуда пособник украинских спецслужб наблюдал за авто "Шкода" своей жертвы.

Привести в действие бомбу злоумышленник хотел с расстояния 70 метров. Однако у него, как известно, ничего не вышло: сотрудники Федеральной службы безопасности следили за диверсантом, поэтому взяли его спустя всего несколько минут после установки взрывчатки.