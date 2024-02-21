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21 февраля, 09:30

Задержанный диверсант планировал подорвать силовика в Лобне дистанционно

Диверсант, задержанный за попытку подрыва силовика в подмосковной Лобне, планировал сделать это дистанционно. Как пишет SHOT, заложив самодельную взрывчатку, мужчина сразу убежал в соседний двор, где его уже ждал автомобиль ВАЗ-2115. Оттуда пособник украинских спецслужб наблюдал за авто "Шкода" своей жертвы.

Эвакуация автомобиля диверсанта, задержанного в Лобне. Видео © Life.ru

Привести в действие бомбу злоумышленник хотел с расстояния 70 метров. Однако у него, как известно, ничего не вышло: сотрудники Федеральной службы безопасности следили за диверсантом, поэтому взяли его спустя всего несколько минут после установки взрывчатки.

Задержанный за попытку подрыва силовика в Лобне хотел сделать это дистанционно. Фото © SHOT

Задержанный за попытку подрыва силовика в Лобне хотел сделать это дистанционно. Фото © SHOT

В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой
В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой

Напомним, 19 февраля силовики оцепили один из дворов в Лобне из-за заминированного автомобиля. Рядом задержали мужчину, которого сразу стали проверять на связь с украинскими спецслужбами. Взрывчатку обезвредили. А сегодня, 21 февраля, ФСБ опубликовало видео задержания злоумышленника. Им оказался житель Ярославля, который планировал подорвать правоохранителя по заданию Киева.

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Life.ru

Матвей Константинов
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