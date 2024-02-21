Задержанный диверсант планировал подорвать силовика в Лобне дистанционно
Диверсант, задержанный за попытку подрыва силовика в подмосковной Лобне, планировал сделать это дистанционно. Как пишет SHOT, заложив самодельную взрывчатку, мужчина сразу убежал в соседний двор, где его уже ждал автомобиль ВАЗ-2115. Оттуда пособник украинских спецслужб наблюдал за авто "Шкода" своей жертвы.
Эвакуация автомобиля диверсанта, задержанного в Лобне. Видео © Life.ru
Привести в действие бомбу злоумышленник хотел с расстояния 70 метров. Однако у него, как известно, ничего не вышло: сотрудники Федеральной службы безопасности следили за диверсантом, поэтому взяли его спустя всего несколько минут после установки взрывчатки.
Задержанный за попытку подрыва силовика в Лобне хотел сделать это дистанционно. Фото © SHOT
Напомним, 19 февраля силовики оцепили один из дворов в Лобне из-за заминированного автомобиля. Рядом задержали мужчину, которого сразу стали проверять на связь с украинскими спецслужбами. Взрывчатку обезвредили. А сегодня, 21 февраля, ФСБ опубликовало видео задержания злоумышленника. Им оказался житель Ярославля, который планировал подорвать правоохранителя по заданию Киева.
Life.ru