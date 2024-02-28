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28 февраля, 12:26

В Ростове из школы эвакуировали детей и учителей из-за падения квадрокоптера

Квадрокоптер, найденный во дворе школы № 54 в Ростове-на-Дону. Обложка © t.me / golubev_vu

Квадрокоптер, найденный во дворе школы № 54 в Ростове-на-Дону. Обложка © t.me / golubev_vu

В Ростове-на-Дону из школы № 54 эвакуировали детей и учителей из-за падения квадрокоптера. Приехавшие на место сапёры взрывчатых веществ на аппарате не нашли, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Минёры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нём не обнаружили. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы", — написал глава региона.

Голубев уточнил, что после обнаружения БПЛА занятия в школе было решено срочно прервать и отвести всех на безопасное расстояние. Обошлось без пострадавших и повреждений.

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Андрей Бражников
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